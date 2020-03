Stasera in tv – La vita promessa 2: trama della 2° puntata, oggi 1 Marzo

La vita promessa 2 con la seconda delle tre puntate previste sarà in onda stasera in televisione: cast, trama della fiction e sinossi del secondo episodio

La prima puntata della seconda stagione di La vita promessa ha registrato la scorsa settimana uno share di 19,2%, pari a 4,5 milioni di telespettatori (più di Live Non è la D’Urso che si è attestata al 13%di share).

Cosa è accaduto a Carmela e alla sua famiglia ora che si trova a New York?

Lo scopriremo su Rai 1 alle ore 21.25. Nel frattempo… qualche anticipazione!

La seconda stagione di La vita promessa, seconda puntata

Muore Amedeo Ferri e Carmela si ritrova ancora una volta con il cuore spezzato. Amedeo era stato condotto a New York, a Little Italy, dal telegramma di Alfredo che gli aveva chiesto di aiutare la famiglia a ritrovare Rocco. Come spesso accaduto a Carmela, nulla è andato secondo i piani e suo figlio ancora non è tornato a casa, ma l’arrivo di Bruno Morelli, che è riuscito a fuggire dalla Germania, riuscirà in parte a confortarla. Anche Vincenzo Spanò, però, si è messo sulle tracce di Rocco. Alfredo è riuscito a realizzarsi a New York, ma la crisi economica sta incidendo su di lui e sulla sua vita privata. In questa situazione, però, una proposta del Primo cittadino cambierà ogni cosa.

Cast della fiction:

Luisa Ranieri (Carmela Carrizzo);

(Carmela Carrizzo); Thomas Trabacchi (Amedeo Ferri);

Francesco Arca (Vincenzo Spanò);

(Vincenzo Spanò); Miriam Dalmazio (Rosa Canuto);

Vittorio Magazzù (Alfredo Carrizzo);

Giuseppe Spata (Antonio Carrizzo);

Francesca Di Maggio (Maria Carrizzo);

Emilio Fallarino (Rocco Carrizzo);

Primo Reggiani (Alfio);

Marcello Mazzarella (Lucky Luciano);

Arturo Muselli (Cesare Vitale);

Stefano Dionisi (Bruno);

Eleonora Giovanardi (Rita);

Brenno Placido (Turi grande);

Antonio Avella (Turi);

Sara Ciocca (Sarah);

Demetra Bellina (Emily);

Anna Rot (Verena);

Emanuele Salce (Fiorello La Guardia);

Rosanna Sapia (Angelina);

Miriam Cappa (Sharon);

Ciro Petrone (Salvo);

Antonio Monsellato (Ragusa);

Bianca Panconi (Sarah Grande).

