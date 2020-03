Figlio Nancy Brilli, chi è Francesco Manfredi: età, foto, vita privata

Chi è Francesco Manfredi, il giovanissimo figlio d’arte dell’attrice Nancy Brilli e dell’ex marito Luca Manfredi, oggi ventenne.

Nancy Brilli in un’intervista a Domenica In oltre a parlare del suo spettacolo ‘A che servono gli uommini‘, ha parlato di suo figlio Francesco Manfredi. Il ragazzo appena ventenne partirà tra poco per Londra per terminare i suoi studi. “Parte, ritorna a Londra a studiare. Quest’anno compie 20 anni, è un bambino. Mi fa così impressione che già ne compia venti!“, così parla la mamma e attrice romana.

Nato dal matrimonio tra Nancy Brilli e il regista Luca Manfredi, figlio del grande Nino Manfredi, Francesco è nato nel 2000. Oggi vive in Inghilterra e frequenta l’università. Francesco ha parlato del suo rapporto con la madre come di un ‘rapporto aperto‘. “Ciò che mi manca di più ora che vivo in Inghilterra sono le chiacchiere della buonanotte, quando rientravo da una serata con gli amici. Andavo nella sua stanza e, se non dormiva, mi tratteneva a raccontarle tutto“. Continuando, il ventenne ha aggiunto che “mamma è grande per me, è stata anche un papà“. Il suo cognome importante ‘Manfredi‘, per lui non è mai stato un ostacolo. Si è sempre presentato agli amici come ‘Francesco‘ e ha scelto di frequentare l’università a Londra proprio per misurarsi con le proprie capacità.

Francesco Manfredi: protettivo verso mamma Nancy

Francesco Manfredi si dice, inoltre, molto protettivo nei confronti della madre Nancy, alla quale chiede sempre se abbia un nuovo corteggiatore e vuole sapere chi sia e cosa faccia nella vita. Francesco è chiamato in famiglia semplicemente ‘Chicco‘. Nancy Brilli si è definita una mamma fortunata: “ho un ragazzo studioso, rispettoso, che mi protegge. Ci tenevo moltissimo alla sua educazione e sono felice che sia un ragazzo sereno“.

