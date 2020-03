Chi è Luca Manfredi, regista e sceneggiatore. Ex marito dell’attrice romana Nancy Brilli e figlio del celebre attore e regista Nino Manfredi.

Luca Manfredi, nato nel 1958, è un regista e sceneggiatore italiano. Figlio del celebre Nino Manfredi e dell’ex modella Erminia Ferrari, è stato il marito dell’attrice Nancy Brilli, con la quale ha un figlio: Francesco.

Leggi anche -> Nancy Brilli, la piccante confessione: “Ecco a cosa servono gli uomini”

Luca Manfredi si è diplomato presso l’Istituto Europeo di Design, poi ha scelto di seguire le orme del padre Nino, iniziando come aiuto regista e poi ha debuttato dietro la macchina da presa. Ha registrato diversi spot pubblicitari, tra gli anni ’80 e ’90, tra cui uno girato insieme al padre per la marca di caffè Lavazza. Ha due sorelle, Roberta e Giovanna. Nel 1993 ha esordito in tv realizzando la serie ‘Un commissario a Roma‘, grazie alla quale si è aggiudicato il Telegatto, il premio come miglior regista televisivo e il premio della critica. Inoltre ha diretto diverse fiction come: ‘Meglio tardi che mai‘ nel 1999, ‘Un posto tranquillo’, dal 2003 al 2005, ‘Le ragioni del cuore‘ nel 2002, ‘Questo amore‘ con Enzo Decaro, ‘Tutti i padri di Maria‘ nel 2010, ‘L’ultimo Papa Re‘ nel 2013 con Gigi Proietti. Inoltre si è occupato nel 2017 della fiction ‘In arte Nino‘ dedicata alla vita del padre, interpretato da un grandioso Elio Germano. Ha diretto il film ‘Grazie di tutto‘ del 1998, dove l’ex moglie Nancy Brilli e il padre sono affiancati da Massimo Ghini e Giulia Lazzarini.

Leggi anche -> Chi è Carlo Verdone: età, carriera, vita privata, moglie dell’attore e regista

Luca Manfredi e la vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luca Mandredi è stato spostato dal 1997 al 2002 con l’attrice Nancy Brilli, dalla quale ha avuto un figlio nel 2000 di nome Francesco. Successivamente ha sposato la nutrizionista Michela Trevisan e hanno avuto due gemelle: Matilde e Margherita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!