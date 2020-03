Elodie, la tremenda verità sulla lite con Marco Masini: insulti pesanti

La cantante Elodie, ospite a Verissimo, ha confermato la sua lite col cantante Marco Masini durante il Festival di Sanremo. Masini le avrebbe fatto body shaming.

La cantante Elodie Di Patrizi ha confermato a Verissimo, da Silvia Toffanin, che la lite con Marco Masini è avvenuta realmente. Mentre i due erano in gara al Festival di Sanremo, il cantante Marco Masini di 56 anni, avrebbe fatto del vero e proprio body shaming alla giovane. Più volte Masini le ha fatto ripetute battute sulla sua magrezza, invitandola a mangiare di più.

Leggi anche -> Momento choc a Verissimo tra Barbara d’Urso e Federica Panicucci

Elodie Di Patrizi ha affrontato un argomento che tocca moltissime donne: il rapporto col proprio corpo. La cantante si sente dire da quando è bambina che è troppo magra, che dovrebbe mangiare di più e Marco Masini è stato l’ennesimo a farglielo notare, dietro le quinte dell’Ariston. “Ci sono state battute sulla magrezza. Succede nella mia vita da quando ho 10 anni. Marco Masini è solo il pretesto per parlare di un argomento. Ognuno ha una sua fragilità e vive alcuni argomenti con particolare accortezza“, così spiega Elodie a Verissimo. “Bisognerebbe stare più attenti a come si usano le parole. La mia poi è una magrezza sana e nel caso in cui ci fosse una preoccupazione sarebbe bello usare toni diversi. Mi disturba una battuta come: ‘mangia di più‘“. Elodie ha fatto risaltare come questi episodi, queste battute, capitino molto spesso alle donne, che sono sempre alla ricerca della perfezione fisica.

Leggi anche -> Elodie, Andromeda: testo, video e significato della canzone di Sanremo 2020

Elodie: ‘bisogna piacersi per come si è’

“È bello piacersi per come si è, non per come si dovrebbe essere. Io ci tenevo solo a precisare questo“, con queste parole Elodie conclude la sua chiacchierata con Silvia Toffanin, ribadendo l’importanza di utilizzare delle parole più delicate quando si parla di argomenti così sensibili, soprattutto quando magari si sta parlando con persone che di costituzione sono molto magre e, pur avendo una sana alimentazione, non riescono a prendere il peso che, agli occhi degli altri, dovrebbero avere. Elodie ha voluto parlare anche per quelle donne che sono più formose, alle quali viene detto di perdere peso perché così non sono belle. Per quanto riguarda Marco Masini continua: “Io sono anche molto giocosa, non mi ha fatto niente. Non ho nessun tipo di problema con lui“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!