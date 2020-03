Leo Gassmann, chi è la nonna Juliette Mayniel: età, carriera, foto

Juliette Mayniel è una nota attrice francese, moglie di Vittorio Gassmann e nonna di Leo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

A molti dei lettori più giovani il nome di Juliette Mayniel dirà forse poco o nulla, ma la bellissima attrice francese è stata molto attiva fra gli anni ’60 e i ’70 sia nel cinema che in televisione, oltre a far parlare di sé per la sua vita privata. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Leo Gassmann: età, carriera, fidanzata concorrente X-Factor 2018

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Juliette Mayniel

Juliette Mayniel è nata a Saint-Hippolyte, un comune francese di 1.066 abitanti situato nel dipartimento dell’Alto Reno nella regione del Grand Est, il 22 gennaio 1936. E’ la madre dell’attore Alessandro Gassmann, nato dalla sua importante relazione con il grande Vittorio Gassman, e la nonna di Leo, cantante vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove proposte. Come accennato, ha alle spalle un’intensa carriera di attrice: tra i suoi film si ricordano Occhi senza volto (1960), Peccati in famiglia (1975), Il vizio di famiglia (1975), I prosseneti (1976), Il maestro di violino (1976), Di padre in figlio (1982).

Per la televisione, inoltre, Juliette Mayniel ha interpretato diversi sceneggiati televisivi fra cui L’Odissea (nei panni di Circe) e un classico come Madame Bovary. È stata vincitrice nel 1960 di un Orso d’argento come migliore attrice al festival di Berlino per l’interpretazione nel film Storia di un disertore (Kirmes).

Leggi anche –> Leo Gassmann, chi è la fidanzata misteriosa con la quale è stato fotografato

EDS