Lecce Atalanta Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il coronavirus ha bloccato la Serie A, ma oggi primo marzo 2020 si giocherà alle 15 allo Stadio Via Del Mare la sfida tra Lecce e Atalanta

Si torna in campo. Lecce-Atalanta si giocherà oggi, primo marzo a partire dalle 15, allo Stadio Via del Mare. Il coronavirus ha bloccato quasi l’intera giornata di Serie A, che si recupererà il 13 marzo, ma la sfida tra salentini e bergamaschi si disputerà senza problemi. La compagine di Gasperini cercherà di collezionare altri punti in ottica Champions con un occhio sempre alla Champions League con la sfida di ritorno degli ottavi di finale contro il Valencia, in programma il 10 marzo in Spagna. Dopo il 4-1 dell’andata a San Siro, la compagine orobica cercherà di scrivere la storia. Dopo tre vittorie consecutive il Lecce ha incassato quattro reti nell’ultima sfida di campionato all’Olimpico contro la Roma. La squadra di Liverani vuole tornare a collezionare punti preziosi in ottica salvezza abbinando anche un calcio corale e bello da vedere.

Lecce Atalanta: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Lecce-Atalanta sarà in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1 e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Lecce Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula. ALL.: Liverani.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. ALL.: Gasperini.