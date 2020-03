Grande Fratello Vip: l’annuncio bomba per la prima volta nella storia. I concorrenti del reality show hanno ricevuto una notizia davvero inaspettata.





Per la prima volta nella storia del programma televisivo, avverrà qualcosa che i coinquilini della casa più spiata della televisione certamente non si aspettavano. L’annuncio è stato dato questo pomeriggio da Alfonso Signorini a tutti i concorrenti del reality show di grande successo in onda su Canale 5.

Leggi anche –> GF Vip, rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini: “E’ impazzita”

e anche –> Grande Fratello Vip, l’amara confessione di Valeria Marini – VIDEO

Leggi anche –> GF Vip, Sossio Aruta a rischio squalifica – VIDEO

Grande Fratello Vip: l’annuncio bomba che nessuno si aspettava

La quarta edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando un vero e proprio successo. Continuano a salire infatti gli ascolti e gli appassionati al programma condotto per quest’anno da Alfonso Signorini. Le ultime puntate hanno emozionato il pubblico televisivo, per alcune squalifiche inaspettate, come quella di Clizia Incorvaia e per i nuovi ingressi nella casa più spiata della televisione.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tra gli ultimi arrivati infatti, dopo Sara Soldati, Teresanna Pugliese e Asia Valente, ci sono anche Valeria Marini e Sossio Aruta, i quali promettono sicuramente di modificare molti equilibri all’interno della casa del reality show. Tanto che a seguito della rissa avvenuta recentemente con lei, Valeria Marini ha chiesto la squalifica di Antonella Elia. Vedremo proprio domani cosa avrà stabilito la produzione del programma al riguardo.

Intanto però ciò che certamente nessuno degli inquilini della casa si aspettava è l’annuncio che ha rivolto a loro Alfonso Signorini. Il conduttore di questa edizione del programma ha annunciato infatti che le puntate di questa fortunata edizione proseguiranno fino al 27 di aprile. Questo non era mai avvenuto prima nella storia del programma! Questa edizione per questo motivo diventa la più lunga nella storia del programma televisivo. I concorrenti hanno accolto con grande entusiasmo la notizia. Vedremo quali saranno nei prossimi giorni i possibili nuovi ingressi. In collegamento con la casa, questo pomeriggio Signorini ha anche informato tutti sugli ultimi sviluppi legati al Coronavirus.