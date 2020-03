Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 1 Marzo

Oggi Primo Marzo, a Domenica Live a sorpresa scottanti novità e un’esibizione a Domenica Like ispirata alla storia più romantica di sempre: tutti i dettagli

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti che si racconteranno a 360 gradi nelle interviste esclusive con la padrona di casa. Abbiamo visto Barbarella arrabbiarsi (non poco) con Vittorio Sgarbi durante Live – Non è la D’Urso, ma di questo si parlerà stasera. Oggi primo Marzo, la domenica pomeriggio di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla trasmissione.

Leggi anche —> Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 1 Marzo

Domenica Live / Domenica Like

Alba Parietti sarà in studio con il figlio e la fidanzata di lui. Francesco Maria, unico figlio della show girl nato dal matrimonio con Franco Oppini (dal quale si è separata nel 1990). Il 37enne si è affacciato alla stessa carriera dei genitori quando nel 2004 ha partecipato come concorrente al reality La Fattoria. Successivamente, però, non ha portato avanti questo percorso (almeno non a tempo pieno).

Da tempo lavora infatti a Milano in un concessionario di automobili e occasionalmente collabora con giornali e radio. È, inoltre, telecronista sportivo a Diretta Stadio, trasmissione di 7Gold. La fidanzata di Francesco Maria Oppini, Cristina Tomasini, non è un volto noto e la coppia, secondo i rumors trapelati, avrebbe dovuto partecipare all’ultima edizione di Temptation Island. I due (allora neo fidanzati) hanno deciso all’ultimo di non mettere in discussione la loro storia così presto.

A quanto pare mamma Alba è molto ben disposta verso la nuora.

Torna in studio, sempre a confutare le parole dell’ex fidanzata Victoria Pennington, Pasquale Laricchia. Il gieffino alla seconda presenterà a Barbara D’Urso la sua compagna e, soprattutto, sua figlia. Della bambina di circa un anno non si è mai parlato prima perché Pasquale sino a Ora ha mantenuto il totale riserbo.

La neo sposa Samanta Togni sarà a Domenica Live assieme al marito e insieme racconteranno come hanno vissuto la splendida avventura del matrimonio.

Il torneo Domenica Like continua con Lory Del Santo e Marco Cucolo (il suo compagno) che interpreteranno una famosa scena del film Titanic.

Domenica Live, ospiti di oggi:

Alba Parietti

Francesco Maria Oppini con la fidanzata Cristina Tomasini

Paquale Laricchia assieme alla compagna e alla figlia di un anno

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Samanta Togni con il (neo) marito

Domenica Live, Video Promo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI