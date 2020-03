Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 1 Marzo

Domenica in torna con l’intervista di Mara Venier a Vincenzo Mollica e tanti artisti, soprattutto legati alla musica: tutti gli ospiti di oggi, primo Marzo

Questo primo Marzo Domenica in andrò in onda in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi con la 25esima puntata dell’edizione. La trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1 inizierà alle ore 14.00 e affronterà argomenti di profonda attualità con tanti ospiti, appartenenti soprattutto all’universo musicale.

Scopriamo insieme chi ci sarà a Domenica in oggi.

Vincenzo Mollica, malato ma pur sempre un combattente:

l’omaggio di Domenica in e del Molleggiato

Ieri, 29 febbraio, Vincenzo Mollica (età 67 anni) è andato ufficialmente in pensione. La scelta è stata in gran parte motivata dalla malattia, o per meglio dire, da più patologie degenerative della vista che lo hanno reso quasi cieco da un occhio, dal Parkinson (a causa del quale Vincenzo Mollica trema in maniera evidente) e dal diabete di tipo 2.

Andare in pensione per l’ispiratore del “mollichismo” non è stata una scelta semplice perché il lavoro ha avuto per il giornalista sempre un ruolo centrale:

“Ignoro che cosa sia la depressione. Mi sostengono due pilastri: famiglia e lavoro. Nella vita non ho altro. Mai messo piede nei salotti. Prima scrivevo, leggevo, disegnavo. Ora mi tocca andare a braccio”.

La pensione arriva dopo 40 anni di carriera al TG1 per omaggiare il giornalista il suo storico amico, Adriano Celentano, invierà un filmato inedito sulla loro amicizia di lunga data.

Lo spazio dedicato alla musica torna ancora una volta sugli artisti che hanno partecipato a Sanremo 2020. Marco Masini si esibirà nel brano sanremese Il confronto. Parteciperanno al diletto musicale anche Le Vibrazioni, la band si esibirà nella canzone Dov’è. Michele Zarrillo oltre al brano del Festival intitolato Nell’estasi o nel fango si esibirà in un medley dei suoi successi. Giuditta Saltarini e suo figlio, Cesare Ranucci, saranno ospiti in studio per parlare di Renato Rascel, artista poliedrico scomparso nel 1991. Il ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, verrà intervistato da Mara Venier riguardo l’emergenza Coronavirus. Il ministro si esprimerà anche riguardo il mondo dello sport e lo farà assieme alla Nazionale italiana di pallanuoto.

Domenica in, ospiti di oggi:

Vincenzo Mollica

Marco Masini

Le Vibrazioni

Michele Zarrillo

Giuditta Saltarini e Cesare Rascel

Vincenzo Spadafora, ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, con gli atleti della Nazionale italiana di pallanuoto

