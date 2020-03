Sospesi i voli da New York a Milano. Rimborsi per chi doveva partire

American Airlines e Delta Airlines, le due maggiori compagnie aeree statunitensi e del mondo, hanno deciso di sospendere tutti i voli per Milano per via dell’emergenza Coronavirus. La decisione ha fatto seguito all’innalzamento da parte del Dipartimento di Stato Statunitense del livello di allerta per l’Italia che è passato da 3 a 4. L’American Airlines ha sospeso tutti i voli da New York e Miami per Milano fino al 24 aprile, la Delta Airlines fino al 1 maggio.

Leggi anche -> Tutte le restrizioni: i Paesi che non accettano italiani per via del Coronavirus

Volo cancellato da New York: l’ira degli italiani

Ieri un Boeing 777-200 dell’American Airlines doveva partire da New York per Milano Malpensa con oltre 200 passeggeri a bordo. Ma la partenza è stata dapprima ritardata, poi il volo è stato definitivamente cancellato. Il motivo a quanto si è appreso è che il personale di bordo non voleva arrivare a Milano per paura del Coronavirus. Ai timori personali si è aggiunto l’innalzamento del livello di allerta per le regioni del Nord Italia da parte del governo degli Stati Uniti. Gli italiani che dovevano partire su quel volo cancellato hanno riferito al Corriere della Sera di essere stati trattati molto male con appena un voucher per la cena di soli 12 dollari quando in aeroporto una bottiglietta d’acqua costa 6 dollari.

Alla fine i 200 italiani sono stati ricollocati su voli Alitalia per Milano.

Voli sospesi fra New York e Milano

Il governo degli Stati Uniti sconsiglia i viaggi in Italia e invita specificamente a non viaggiare nel Nord Italia. Tanto che tutti i voli operati su Milano, Venezia, Bologna, Trieste, Torino, Genova verranno rimborsati da chi decide di rinunciare al viaggio. Intanto arriva lo stop ai voli per Milano.

American Airlines ha annunciato che tutti i suoi voli da New York e Miami per Milano Malpensa e viceversa saranno sospesi fino al 24 aprile.

Delta Airlines ha reso noto che sospenderà tutti i voli fra New York e Milano Malpensa fino al 1 maggio 2020. L’ultimo volo per Milano partirà lunedì 2 marzo e il 3 marzo arriverò al JFK l’ultimo volo dall’Italia. Poi lo stop di due mesi per via della paura del contagio da Coronavirus.

Proseguiranno invece regolarmente i collegamenti della Delta Airlines con Roma: confermati tutti i voli fra New York/ Atlanta e Roma. Anche American Airlines ha confermato i collegamenti con Roma.

New York e Milano continueranno ad essere collegate dalle altre compagnie che operano questa tratta e che non hanno -almeno per il momento – sospeso i voli. Si tratta dell’altra grande compagnia statunitense, la United Airlines, la compagnia degli Emirati Arabi, la United Airlines e la nostra Alitalia.