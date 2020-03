Situazione Coronavirus Italia Veneto, un uomo muore durante il ricovero all’ospedale di Padova. Era residente a Mira, in provincia di Venezia. Si trovava in ospedale da una settimana.

La situazione Coronavirus Italia si aggiorna con un ulteriore decesso. Riguardo un uomo di 67 anni residente ad Oriago di Mira, in provincia di Venezia.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, in Lombardia ospedali al collasso. L’Oms: “Serve struttura ad hoc”

Dopo che gli era stata riscontrata la malattia, quella che è la terza vittima in Veneto e la numero 35 complessiva nel nostro Paese era stata trasferita all’ospedale di Padova nel tentativo di salvargli la vita. Lui si chiamava Mario Veronese e dallo scorso 22 febbraio era ricoverato nel reparto di rianimazione a causa di una forma particolarmente virulenta di polmonite. Il test del tampone svolto sull’uomo aveva messo in evidenza lo stato positivo alla patologia. Era stato per due volte in osservazione all’ospedale di Mirano, prima che si scoprisse che fosse in atto un contagio da Covid-19.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus | MotoGP ferma | annullato il GP del Qatar

Coronavirus Italia, la terza vittima in Veneto scomparsa per emorragia cerebrale

Mario Veronese era un autista di scuolabus e segue nel computo delle vittime del Coronavirus in Italia gli altrettanto sfortunati Adriano Trevisan, residente a Vo’ Euganeo, e Luciana Mangiò, di Paese. Però la particolarità nel triste caso di Veronese è che il suo decesso è da ascrivere ad una emorragia cerebrale. Per la Regione Veneto quindi il 67enne non sarebbe da includere nel novero delle vittime da Coronavirus. Il quadro clinico dell’uomo risultava già pesantemente condizionato da altre importanti patologie in corso. L’infezione da Covid-19 ha ulteriormente peggiorato le sue condizioni di salute. Le autorità locali hanno fatto appello alla “piena collaborazione tra cittadini ed istituzioni per superare questa emergenza”.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, American Airlines e Delta stop ai voli su Milano