Bambino investito a Cosenza | donna lo travolge a 6 anni

Un bambino investito a poca distanza da Cosenza perde la vita ad appena 6 anni. Era a casa dei nonni e stava giocando in strada.

Un bambino investito da un’auto è morto in provincia di Cosenza, nel comune di San Giorgio Albanese. La piccola vittima aveva solamente 6 anni e stava giovando per strada. Al volante del suv Suzuki che ha travolto fatalmente il piccino c’era una donna, la quale si è fermata subito a prestare soccorso.

Nel breve volgere di pochi minuti sono arrivati anche i membri del personale sanitario, che però non hanno potuto fare niente per salvare la vita al bambino investito. Il 118 lo ha caricato in ambulanza d’urgenza, ma le sue condizioni risultavano già irreversibilmente gravi. Qualsiasi tentativo di rianimare il bimbo è risultato vano e la morte è sopraggiunta a bordo dell’ambulanza, durante la corsa disperata in ospedale.

Bambino investito a Cosenza, è morto durante il trasporto in ospedale

Il piccolo risiedeva a Cerchiara di Calabria con la mamma ed il papà, all’interno del Parco Nazionale del Pollino, sempre in provincia di Cosenza. In quel momento la famiglia si trovava a San Giorgio Albanese in visita ai nonni. Il luogo dell’incidente ha visto accorrere anche i carabinieri ed il magistrato di turno presso la Procura di Castrovillari.