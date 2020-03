Antonio Ciotola, chi è: età, carriera e vita privata dello chef non vedente

Conosciamo meglio la storia di Antonio Ciotola, lo chef non vedente: ecco tutte le curiosità sulla sua carriera e vita privata attraverso i suoi racconti

Antonio Ciotola è uno chef di origini napoletane e titolare del ristorante “La taverna degli archi” a Belvedere Ostrense in provincia di Ancona, che nel 2005 ha perso la vista: “Quando entro in cucina saluto i miei attrezzi. Li uso ancora tutti, il coltello, l’affettatrice, il tritacarne. E paradossalmente mi taglio meno adesso di quanto non mi capitasse prima”. Poi il suo racconto prosegue: “Era Capodanno e stavamo festeggiando con i nostri commensali quando un fuoco d’artificio mi ha colpito, rendendomi completamente cieco. È stato un periodo molto brutto, non per il dolore fisico ma perché pensavo di non poter tornare a lavorare”. Lo chef, però, non si è dato per vinto ed è ritornato a lavorare nel ristorante: “Dopo sei mesi di chiusura sono rientrato in cucina e ho preso in mano un coltello per vedere se ero ancora in grado di usarlo”. Inoltre, lo stesso chef ha affiancato Antonino Cannavacciuolo in una puntata di “Cucine da incubo a Roma” e lo scorso luglio è uscito “Il buio in padella” (Book Sprint), il libro scritto insieme a Giovanna Capasso, che racconta la sua storia.

Antonio Ciotola chi è: vita privata

Sposato con Manola Mariani, con la quale ha aperto il ristorante, e grazie a lei che è riuscito a superare quel momento orribile: “L’obiettivo era quello di riportare il ristorante ai livelli precedenti l’incidente e poi dedicarsi ad altro e invece siamo ancora lì. Ho lavorato più anni senza vedere che quando vedevo. Ma non mi sento un supereroe, chiunque avrebbe fatto la stessa cosa”.