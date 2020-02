Verissimo oggi | anticipazioni e ospiti del 29 febbraio

Appuntamento da non perdere, oggi sabato 29 febbraio, su Canale5 con Verissimo: tante novità e curiosità con numerosi ospiti di Silvia Toffanin

Nuova puntata di Verissimo da non perdere su Canale 5 oggi, sabato 29 febbraio, a partire dalle 16 condotta da Silvia Toffanin. In studio tanti ospiti come Elodie Di Patrizi, reduce dall’entusiasmante esperienza al Festival di Sanremo 2020. La cantante parlerà anche della sfera privata, in particolar modo di come sta vivendo la storia d’amore con Marracash, che sta proseguendo a gonfie vele. In studio arriverà anche Clizia Incorvaia, squalificata al Grande Fratello Vip 2020 per le dichiarazioni ad Andrea Denver. L’influencer si racconterà svelando anche i sentimenti che prova per Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Poi da non perdere l’intervista a Pago in compagnia di Serena Enardu: la coppia sta provando a ricostruire ciò che è stato rotto negli ultimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, bufera su Clizia Incorvaia – VIDEO



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Verissimo oggi | le curiosità

Silvia Toffanin, inoltre, intervisterà Barbara D’Urso e Federica Panicucci, le due sue colleghe di Canale 5. In studio successivamente ci saranno Alessandra Viero che affianca Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado e Cesara Buonamici, volto del Tg5. Tante curiosità e racconti davvero entusiasmanti per una nuova puntata avvincente di Verissimo, in onda su Canale 5 a partire dalle 16.00.