Valerio Rossi Albertini, chi è il fisico italiano: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Valerio Rossi Albertini, chi è il fisico italiano noto per la sua partecipazione a molte trasmissioni televisive.

Laureatosi con lode in Fisica all’Università La Sapienza di Roma con indirizzo nucleare, Valerio Rossi Albertini è un fisico che si occupa di nanotecnologie e fonti di energia alternative.

Leggi anche –> Ilaria Capua, chi è la nota virologa: carriera e vita privata

Ha conseguito il dottorato di Ricerca in scienza dei materiali, diventando il primo dottore di ricerca italiano in tale disciplina, quindi è entrato nel Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso l’Istituto di Struttura della Materia.

Leggi anche –> Chi è Francesca Colavita | assunta dopo aver isolato il Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è il fisico Valerio Rossi Albertini

All’attività scientifica, che lo porta a essere uno dei scienziati italiani più conosciuti non solo a livello nazionale, si alterna quella didattica e divulgativa. Valerio Rossi Albertini, professore incaricato di chimica-fisica dei materiali, è infatti recensore di articoli per riviste scientifiche internazionali. Svolge attività divulgativa per il CNR, aderendo all’iniziativa Scienziati e Studenti. Il suo impegno ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della ricerca.

Membro del comitato di redazione della rivista LIVE, Ricerca Scientifica e Industria, edito dalla COPIT, è anche un volto noto a livello mediatico. Negli anni, ha infatti partecipato a numerose trasmissioni scientifiche su reti nazionali, ma anche a trasmissioni di intrattenimento in cui ha portato il proprio contributo scientifico. Svolge il ruolo di rappresentante del CNR in televisione e per gli organi di stampa in qualità di divulgatore scientifico. Fautore del manifesto dell’ecologismo innovativo, si batte contro le opposte fazioni, nuclearista ed antinuclearista.