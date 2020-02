Stasera in tv, Una storia da cantare – Adriano Celentano: le anticipazioni

Appuntamento da non perdere questa sera, sabato 29 febbraio, con una nuova puntata di Una storia da cantare – Adriano Celentano: ecco tutte le curiosità

Torna l’appuntamento questa sera, sabato 29 febbraio, con una Storia da cantare in onda su RaiUno a partire dalle 21.25. La puntata sarà dedicata interamente ad Adriano Celentano, che ha fatto la storia della musica italiana per un’epoca. Inoltre, è stato il primo a portare il vero rock’n’roll alle masse. Come sempre condurranno Bianca Guaccero insieme ad Enrico Ruggeri. In studio arriveranno tantissimi artisti che interpretando i suoi brani celebri: Gigi D’Alessio, Teo Teocoli, Elio, Noemi, Marisa Laurito, Paolo Belli, Fausto Leali, Raphael Gualazzi, Rocco Papaleo, Federico Zampaglione, Enzo Avitabile e Tony Esposito, Raimondo Todaro, Eugenio in Via Di Gioia, Eugenio Campagna e La Sierra.

Stasera in tv, Una storia da cantare – Adriano Celentano: l’esclusiva

Successivamente ci sarà un contributo speciale in esclusiva dello stesso Adriano Celentano, che ha realizzato un filmato proprio per il programma con immagini esclusive e di repertorio, raccontando il momento più importante della sua storia televisiva: il mitico Fantastico 8 del 1987. Successivamente ci sarà anche un balletto della conduttrice Bianca Guaccero insieme a Raimondo Todaro. Tanti ospiti in studio coordinati dalla grande band diretta da Maurizio Filardo. Appuntamento da non perdere questa sera su RaiUno a partire dalle 21:25.