Stasera in Tv – C’è posta per te, le anticipazioni del 29 febbraio

Stasera in Tv – C’è posta per te, le anticipazioni del 29...

Appuntamento da non perdere questa sera, sabato 29 febbraio, con una puntata di C’è posta per te: ecco tutte le curiosità e le anticipazioni di oggi

Da non perdere la settima puntata di C’è Posta per te, in onda questa sera sabato 29 febbraio a partire dalle 21.25. Si aprirà con la lettera di Pio e Amedeo scrivono a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, poi la stessa conduttrice Maria De Filippi racconterà una storia davvero emozionante che vedrà in studio anche l’attaccante argentino della Juventus Gonzalo Higuain. In passati tanti calciatori bianconeri sono stati protagonisti: da capitan Chiellini insieme a Bonucci e Barzagli così come il suo connazionale e compagno di squadra Paulo Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Domenica In | Adriano Celentano sorprende Teo Teocoli e Mara Venier

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in Tv – C’è posta per te, le curiosità

Una puntata davvero emozionante con il goleador argentino pronto a mostrare la sua vicinanza, mentre ci saranno risate e tanto divertimento l’entrata in studio dei due comici Pio e Amedeo, che cercheranno di mettere in difficoltà la coppia De Martino Belen, tornata insieme dopo la burrasca degli ultimi anni. Inoltre, il duo comico era già stato in passato a C’è Posta per te con protagonista Mario Balotelli, attuale attaccante del Brescia. Appuntamento da non perdere questa sera, sabato 29 febbraio, la nuova puntata di C’è Posta per te con nuove storie davvero avvincenti ed emozionanti.