Simbolotto estrazione 29 febbraio 2020: combinazione in diretta

Ultima estrazione del mese del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto di oggi 29 febbraio 2020: scopriamo insieme la combinazione in diretta.

Ultimo appuntamento mensile col Simbolotto, il gioco dove a ogni numero è abbinato un simbolo. Ogni mese, cambia la ruota abbinata al gioco. Nel mese di febbraio, si gioca con quella di Cagliari, quindi dalla prossima estrazione sarà quella di Firenze la ruota abbinata. Per giocare, basta scegliere l’opzione Simbolotto e verranno attribuiti automaticamente 5 simboli. I simboli sono legati alla Smorfia Moderna e a quella Napoletana.

Simboli dell’estrazione odierna di sabato 29 febbraio

Con il gioco, a ogni numero da 1 a 45 è abbinato un simbolo: questa combinazione viene assegnata dal sistema e per vincere bisogna realizzare 2, 3, 4 o 5 simboli esatti. Oggi è sabato 29 febbraio, un evento che come noto si ripete ogni 4 anni e nel Simbolotto il 29 corrisponde al Diamante. Ora davvero siamo pronti per scoprire anche oggi i cinque simboli della combinazione odierna.

Ruota di Cagliari

I 5 simboli dell’ultima estrazione

Questi i cinque simboli dell’estrazione precedente:

Ruota di Cagliari

25-NATALE

9-CULLA

29-DIAMANTE

17-SFORTUNA

26-ELMO

