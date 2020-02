Sandra Milo: brutta caduta in diretta tv per l’attrice – VIDEO

Disavventura in diretta televisiva su Raiuno per la nota attrice Sandra Milo: il video della brutta caduta durante la trasmissione Italia Si.

Involontaria protagonista di un momento ‘cult’ della televisione italiana è ancora una volta Sandra Milo. La nota attrice oggi pomeriggio è stata vittima di una disavventura.

Il tutto è accaduto in diretta televisiva su Raiuno, nel corso della trasmissione Italia Si. L’attrice veniva presentata dal conduttore Marco Liorni, quando è accaduto il ‘misfatto’.

La caduta di Sandra Milo in diretta televisiva

La nota attrice musa di Federico Fellini ha improvvisamente perso l’equilibrio: brutta e rovinosa la caduta per terra, anche se non pare che ci siano state conseguenze. Molta l’ilarità sui social per la disavventura capitata all’attrice, che come noto nel 1990 fu suo malgrado protagonista di un macabro scherzo in diretta televisiva. Stava conducendo una trasmissione sulla Rai, ‘L’amore è una cosa meravigliosa’, quando una misteriosa telespettatrice chiamò in diretta dicendole che il figlio aveva subito un grave incidente stradale.

La conduttrice lasciò la trasmissione in lacrime: si rivelò poi una falsa notizia, ma Sandra Milo restò sotto choc e per alcuni giorni il programma venne sospeso. Un episodio della storia della televisione italiana davvero surreale, per quanto gravissimo. L’autrice dello scherzo, peraltro, è sempre rimasta nell’anonimato, a trent’anni di distanza non si conosce ancora la sua identità.