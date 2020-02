Rosita Celentano, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice e conduttrice

Rosita Celentano, figlia d’arte, è un’attrice e una conduttrice televisiva e radiofonica. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Rosita Celentano è la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Dai genitori ha ereditato non solo un’indubbia bellezza, ma anche un talento artistico naturale, che le ha consentito di affermarsi come cantante, attrice e conduttrice. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Domenica In, clamorosa gaffe di Rosita Celentano sugli autistici: “Vergogna”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Rosita Celentano

Rosita Celentano è nata a Milano il 17 febbraio 1965 sotto il segno dell’Acquario. Anche lei è nata in Via Gluck, nella casa di sua nonna, ma quando aveva 14 anni la sua famiglia si è trasferita ad Asiago, in Veneto, e poi a Lecco per poi tornare a Milano, quando di anni ne aveva 24. Ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo recitando giovanissima, alla fine degli anni ’70, in alcuni film con i suoi genitori e facendosi apprezzare come attrice in Yuppi du e in Geppo il Folle. Nel 1988 ha tentato il debutto nel mondo della musica con il 45 giri Dal tuo sguardo in poi/Dal tuo sguardo in poi, per poi impegnarsi soprattutto come conduttrice e attrice teatrale, con un buon successo. Nel 1989, in particolare, ha condotto il festival di Sanremo insieme ad altri figli d’arte come Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin.

Dalla seconda metà degli anni’90 Rosita Celentano ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, a partire da quelle di Barbara D’Urso, come inviata della prima edizione di Music Farm e al Festival di Sanremo 2005 e come concorrente di Reality Circus nel 2006. Negli ultimi anni, però, si è dedicata soprattutto al teatro e alla radio. Senza dimenticare che nel 2000 ha preso parte a un episodio della celebre soap Beautiful, ambientato a Venezia, e nel 2009 ha pubblicato il libro Grazie a Dio ho le corna nel quale riflette in modo ironico su tradimento e vita coniugale.

Per quanto riguarda la vita privata, Rosita Celentano ha avuto una storia piuttosto travagliata. Negli anni ’80 si è legata al cantautore Jovanotti, poi a Mario Ortiz, ex ballerino dei California Dream Man, quindi a Paride Orfei (che aveva seguito in giro per il mondo nel suo carrozzone del circo) e al Principe Soldano Kunz d’Asburgo-Lorena. Nel 2015, a 50 anni, ha conosciuto l’istruttore cinofilo Angelo Vaira, di 10 anni più giovane di lui, che è poi diventato suo marito e lo è tuttora. I due vivono a Milano, nella zona di Brera, città a cui la figlia del Molleggiato è legatissima.

Leggi anche –> Adriano Celentano, chi è: età, vita privata, figli e carriera del cantautore

EDS