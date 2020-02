Rocco Mangiardi: chi è l’imprenditore che ha sfidato la ‘ndrangheta

Chi è l’imprenditore Rocco Mangiardi, il testimone di giustizia di Lamezia Terme che con le sue dichiarazioni ha sfidato la ‘ndrangheta.

La storia di Rocco Mangiardi, il testimone di giustizia di Lamezia Terme che con le sue dichiarazioni ha fatto condannare i suoi estorsori, appartenenti alla cosca Giampà della ‘ndrangheta, è una vicenda di coraggio.

Figlio di una famiglia calabrese emigrata al Nord, a Torino, è poi tornato a Lamezia Terme. Per l’uomo i problemi iniziano quando sceglie di diventare un piccolo imprenditore.

L’imprenditore Rocco Mangiardi testimone di giustizia

Infatti, una ventina di anni fa, apre un’attività di autoricambi ma si trova subito a dover affrontare la dura realtà del racket delle estorsioni. Rocco Mangiardi però si ribella e grazie alle sue dichiarazioni vengono arrestati anche elementi di spicco della ‘ndrangheta locale e in particolare Pasquale Giampà detto “millelire”, ritenuto un potente boss locale, e altri esponenti della sua famiglia.

L’imprenditore diventa un testimone di giustizia, ma qualche tempo fa ha denunciato di trovarsi in una situazione non semplice. Infatti, gli viene tolta la scorta fuori dalla Regione Calabria: sarebbe l’effetto dei tagli, ma Rocco Mangiardi – che non ha rinunciato mai a incontrare gli studenti di tutta Italia – ci tiene a precisare che “non c’è nessun risparmio, considerato che gli uomini delle forze dell’ordine che mi proteggono in Calabria, non sono un di più quando si rendono necessari i miei spostamenti fuori regione”.