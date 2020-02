Napoli Torino Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Napoli e Torino è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM su DAZN: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 29 febbraio alle 20.45 l’anticipo del sabato sera della serie A TIM tra Napoli e Torino: dimezzata la giornata di campionato a causa del Coronavirus.

La squadra di casa è reduce da quattro vittorie nelle ultime 5 uscite che l’hanno rilanciata in classifica, gli ospiti non riescono a uscire da una situazione davvero difficile.

Napoli Torino: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 20.45 del 22 febbraio 2020 allo stadio San Paolo di Napoli è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui l'anticipo del sabato sera tra Napoli e Torino. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

I precedenti dicono gli ospiti non riescono a vincere al San Paolo, terreno ostico per tutte le squadre, da 11 anni, sebbene vengano da due pareggi consecutivi in terra campana. In totale sono 151 le sfide tra le due squadre, tra serie A, serie B e Coppa Italia e il bilancio è abbastanza equilibrato: 48 vittorie partenopee contro le 44 toriniste.

Napoli Torino, le due squadre in campo: le formazioni

Lo stato di forma delle due squadre fa propendere il pronostico a favore della formazione di casa. Queste le possibili formazioni:

NAPOLI (4-1-4-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Lobotka; Politano, Allan, Elmas, Insigne: Milik. ALL.: Gattuso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Zaza. ALL.: Longo.