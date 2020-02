Mamma sposa il compagno gravissimo in ospedale davanti ai figli piccoli

Un padre di famiglia gravemente malato ha deciso di sposare l’amore della sua vita in ospedale, in attesa di un trapianto di cuore.

Liam Hanrahan ha sposato Sarah Cousins con una cerimonia civile nella sala di terapia intensiva del Royal Papworth Hospital di Cambridge, dove il padre di famiglia è in cura e in attesa di un trapianto di cuore. Il matrimonio è avvenuto rapidamente, la coppia si era fidanzata ufficialmente in ospedale solo poche settimane prima della celebrazione, il 1° febbraio. Liam e Sarah sono stati accompagnati dalle loro madri e dai due figli di Sarah, Leon (10 anni) e Lyle (6 anni). Anche l’infermiera Jenny Beckett, che si è occupata di Liam per gran parte della sua permanenza in ospedale, ha preso parte alla cerimonia nella stanza d’ospedale.

Oltre al personale dell’ospedale, ai festeggiamenti sono stati invitati anche i parenti di altri pazienti, che hanno fatto amicizia con Liam e Sarah nelle ultime settimane. Il video della cerimonia è presto diventato virale sui social media, e migliaia di persone hanno commentato quanto sia sorprendente e stimolante la storia d’amore della coppia.

Gravissimo in ospedale, padre di famiglia si sposa davanti ai figli piccoli

Liam, 31 anni, è attualmente collegato ad un BiVAD (dispositivo di assistenza biventricolare), che sta sostenendo il suo cuore malato. La macchina ha lo scopo di aiutare l’organo a pompare il sangue dai ventricoli a tutto il corpo. “Liam è stato ricoverato all’ospedale Princess Alexandra di Harlow a metà gennaio”, ha detto Sarah, 32 anni. “Da lì siamo arrivati al Royal Papworth e da allora siamo sempre stati qui. Ci siamo fidanzati anche qui, sabato 1 febbraio, quindi è successo tutto molto velocemente. Liam sta aspettando di essere messo in lista d’attesa per il trapianto di cuore, e le sue condizioni ci hanno fatto pensare che la vita è troppo breve, quindi abbiamo deciso di farlo e basta. Dato che è supportato da un dispositivo BiVAD, il matrimonio doveva per forza essere celebrato qui al Royal Papworth. Le infermiere in terapia intensiva sono state fantastiche. Se in futuro dovessimo sposarci altrove, probabilmente le inviteremmo comunque”. Il matrimonio è stato reso possibile grazie al team di terapia intensiva dell’ospedale che ha procurato torte, fiori e cibo per i festeggiamenti. La cerimonia civile è stata seguita da una benedizione celebrata nella cappella dell’ospedale dal cappellano e reverendo Anthony Gill. Il Royal Papworth Hospital è il principale ospedale cardio-polmonare del Regno Unito. Dopo aver eseguito il primo trapianto di cuore di successo nel Regno Unito nel 1979, l’ospedale esegue ogni anno più trapianti di cuore e di polmoni di qualsiasi altro centro del Regno Unito.

