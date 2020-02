Madonna in lacrime al concerto di Parigi: ecco cos’è successo

Madonna è caduta durante un concerto a Parigi e, riuscendo a malapena a camminare, se ne è andata dal palco tra le lacrime.

Madonna è stata protagonista di una brutta caduta durante il suo spettacolo Madame X, giovedì sera a Parigi, e si è mostrata ai suoi fan in lacrime mentre, camminando a fatica, ha abbandonato il palco dopo l’incidente.

The Sun riferisce che Madge, 61 anni, è stata aiutata da una delle sue ballerine dopo la brutta caduta, piangendo mentre, aiutandosi con un bastone, cercava di uscire di scena. Secondo quanto riferito, la cantante di “Like A Virgin” ha lottato per mesi con lesioni all’anca e al ginocchio.

Madonna di nuovo – letteralmente – a terra

Fortunatamente, l’icona pop si è rapidamente ripresa, pubblicizzando il suo spettacolo del sabato sera nella stessa sede su Instagram pochi giorni dopo. L’amica Debi Mazar ha recentemente confidato a PageSix che la superstar “se la sta cavando davvero bene” nonostante i problemi fisici. “È forte e ha le sue ferite, ma sta davvero cercando di prendersi cura del suo corpo. Le parlo abitualmente… la sostengo e la amo, ma è arrivato il momento in cui deve ascoltare il suo corpo”, ha detto Mazar.

Il tour di Madonna Madame X è stato ricco di colpi di scena, con la star che ha scagliato tutta la sua rabbia contro il Palladium Theatre di Londra, reo di aver spento le luci del suo spettacolo non appena sono scoccate le 23, ora del “coprifuoco” per il teatro inglese. Senza dimenticare i due fan scontenti che di recente hanno citato in giudizio la leggendaria cantante chiedendo un rimborso per un paio di concerti del 2019 a Brooklyn ai quali la Nostra si è presentata con due ore di ritardo.

EDS