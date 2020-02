Lazio Bologna: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Primo anticipo della Serie A TIM tra Lazio e Bologna: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida dello stadio Olimpico di Roma.

Si è giocato oggi sabato 29 febbraio 2020, alle ore 15.00, il primo anticipo del sabato pomeriggio tra Lazio e Bologna, con i biancocelesti che – viste le partite rinviate – potevano andare in testa alla classifica.

Infatti, la Lazio si trovava ad appena un punto dalla formazione capolista, ovvero la Juventus, che però non giocherà la partita di domani sera contro l’Inter.

Lazio Bologna, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Primo tempo di marca laziale, che in appena 20 minuti si porta sul 2-0 grazie a Luis Alberto particolarmente ispirato: prima segna la rete del vantaggio, poi serve l’assist per il raddoppio a Correa. La partita sembra chiudersi a quel punto, ma il Bologna non molla mai e prova in più occasioni a riaprire l’incontro. Nel secondo tempo, la musica cambia decisamente.

Infatti, è la squadra bolognese a salire in cattedra, approfittando anche di una Lazio forse troppo rilassata per il doppio vantaggio. A inizio ripresa, i felsinei accorciano anche le distanze, ma il gol di Denswil è viziato da un tocco di braccio, decisivo seppur probabilmente involontario. La Lazio sfiora poi il tre a zero con Immobile, quindi è ancora Bologna: rete annullata a Tomiyasu per un fuorigioco di Palacio che aveva servito l’assist. La Lazio resiste e mantiene il doppio vantaggio: dopo vent’anni è primo posto davanti alla Juventus.

Formazioni e pagelle di Lazio Bologna

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Patric 6,5, Luiz Felipe 6,5, S. Radu 6,5; Lazzari 6, Milinkovic 6, Leiva 6, Luis Alberto 7,5 (Parolo 6), Jony 6; Correa 7 (Cataldi 6), Immobile 6 (Caicedo s.v.). ALL.: S. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 6,5, D. Danilo 5 (Skov Olsen 5,5), Bani 5,5, Denswil 6; Schouten 5,5 (Sansone 6), Poli 6; Orsolini 5,5 (Santander 5,5), Soriano 5,5, Barrow 5; Palacio 5,5. ALL.: Mihajlovic.

