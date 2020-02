Lazio Bologna Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lazio e Bologna è il primo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 29 febbraio 2020, alle ore 15.00, il primo anticipo del sabato pomeriggio tra Lazio e Bologna, con i biancocelesti che – viste le partite rinviate – potrebbero andare in testa alla classifica.

Infatti, la Lazio si trova ad appena un punto dalla formazione capolista, ovvero la Juventus, che però non giocherà la partita di domani sera contro l’Inter.

Lazio Bologna: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1, canale 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

131 i precedenti tra queste due squadre in serie A con leggero vantaggio laziale che ha vinto 50 precedenti contro i 44 felsinei. In casa però la Lazio manca la vittoria dalla stagione 2015-2016, in seguito sono arrivati soltanto tre pareggi, tra cui il clamoroso 3-3 dello scorso anno. La vittoria più larga è invece un 8-2 nella stagione 1948-1949. L’ultima vittoria del Bologna in casa laziale è un tre a uno nel 2011-2012.

Lazio Bologna, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

La classifica dice senza dubbio squadra di casa favorita, anche se con il Bologna di Mihajlovic tutto è possibile. Queste le formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. ALL.: S. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, D. Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic.