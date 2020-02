Juventus nel caos per il Coronavirus, giocatori dell’Under 23 in quarantena

Ancora problemi per l’emergenza Coronavirus: i calciatori della Juventus Under23 sono in quarantena dopo l’ultima sfida contro la Pianese

Salgono i casi di coronavirus per quanto riguarda i calciatori della Pianese. Dopo l’ultima partita contro la Juventus Under 23, la stessa società bianconera ha deciso per stare in quarantena fino all’8 marzo. Il comunicato è arrivato direttamente sul sito ufficiale: “Le attività di allenamento della Under 23 bianconera sono temporaneamente sospese. La misura di prevenzione è stata decisa su indicazione, e in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, da parte delle autorità sanitarie di Alessandria (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP), con cui il personale sanitario di Juventus è in costante contatto. Il motivo sono i nuovi casi di contagio al COVID-19, emersi in queste ultime ore fra i giocatori della U.S. Pianese, che i bianconeri hanno affrontato lo scorso 23 febbraio al “Moccagatta” di Alessandria. Si specifica che, a sei giorni dalla partita, i giocatori bianconeri permangono asintomatici e sono sotto controllo medico. La Juventus è in costante contatto con la LegaPro”.

Juventus nel caos per il Coronavirus, quando si gioca

Così la prossima sfida di campionato tra Juventus Under 23 e Lecco, in programma l’8 marzo, non si giocherà sicuramente. Così si scenderà in campo per la sfida d’andata della finale di Coppa Italia di C contro la Ternana, che è in programma l’11 marzo. Un periodo davvero complicato per il club bianconero con l’emergenza coronavirus in Piemonte. Anche il big-match tra Juventus e Inter è stato rinviato al 13 maggio rinunciando così alla possibilità di giocare a porte chiuse come preannunciato.