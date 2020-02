Giacomo Celentano, chi è: età, lavoro, vita privata del figlio di Adriano

Giacomo Celentano è figlio del celeberrimo cantante Adriano e di Claudia Mori. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Giacomo Celentano è l’unico figlio maschio di Adriano Celentano e Claudia Mori. Da buon figlio d’arte, è cresciuto a pane e cultura (soprattutto musicale e cinematografica). La sua vita, però, ha preso una direzione ben diversa rispetto alla carriera dei suoi genitori. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Giacomo Celentano

Giacomo Celentano è nato il 19 novembre 1966 sotto il segno dello Scorpione. Ha due sorelle: Rosita Celentano (classe 1965) e Rosalinda Celentano (1968). Conseguita la maturità scientifica, ha deciso di cimentarsi come cantante all’età di 23 anni. Ha pubblicato il suo primo album, Dentro il bosco, in collaborazione con Mario Lavezzi e a 36 anni ha calcato il palco di Sanremo a 36 anni. Ma non ha certo avuto la fortuna paterna.

Per quanto riguarda la vita privata, Giacomo Celentano ha sposato la sua dolce metà, Katia Cristiano, nel 2002 dopo circa quattro anni di fidanzamento. I due sono tuttora marito e moglie, dopo aver attraversati mille avventure tra alti e bassi, uniti anche da una grande fede. Nel 2019, ai microfoni di Storie Italiane (condotto da Eleonora Daniele), lui stesso ha parlato della comune decisione di rispettare la castità prematrimoniale.

A proposito della religione, Giacomo Celentano ha dichiarato in passato che è stata per lui un grande dono, ma anche un ostacolo al successo professionale: avrebbe infatti avuto serie difficoltà a trovare lavoro perché credente. Oltre alla musica, il figlio del Molleggiato ha la passione per la scrittura ed è autore di numerosi libri, tra cui La luce oltre il buio – Il mio cammino nella fede per vincere la depressione. Da giovane aveva anche pensato di farsi frate, ma dopo un percorso di profonda introspezione ha capito che non era la sua vocazione. Non ha un profilo Instagram ma è presente su Facebook, anche se – da persona molto riservata qual è – non condivide granché della sua dimensione privata.

