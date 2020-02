Coronavirus: scuole chiuse anche la prossima settimana nel Nord Italia

Scuole chiuse anche la prossima settimana nel Nord Italia a causa del Coronavirus: il blocco di otto giorni riguarda Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Ancora una settimana di stop delle scuole in diverse regioni del Nord Italia. Questo quanto trapela dal vertice in corso in video conferenza tra governo e Regioni.

Leggi anche –> Serie A rinviata per Coronavirus, cinque gare sospese: Juve-Inter non si gioca

L’annuncio è stato dato poco fa da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia: “Sono in riunione con il premier Conte e i presidenti delle Regioni” – scrive su Facebook – “Per ora l’unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima settimana l’attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa”.

Leggi anche –> Coronavirus, dimesso Niccolò dallo Spallanzani, la mamma: “Emozione fortissima”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

In quali regioni del Nord restano chiuse per Coronavirus le scuole

Il provvedimento di chiusura delle scuole non sarà generalizzato ma riguarda soltanto al momento Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nelle altre Regioni, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Il condizionale è d’obbligo anche visto quanto successo nella settimana che sta per terminare nelle Marche, con il tira e molla tra il presidente Ceriscioli e il governo, in cui è intervenuto anche il Tar.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno dunque chiuse nelle tre regioni coinvolte dal provvedimento, del quale si conoscono appunto solo le prime anticipazioni. Andranno poi verificate le ulteriori scelte prese in queste ore per quanto concerne le zone rosse e gialle all’interno delle regioni in cui si registrano casi di Coronavirus.