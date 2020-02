Il Coronavirus ha investito l’Italia, ma quanto durerà l’epidemia? Tutti i tempi di guarigione per tornare alla normalità: ecco le spiegazione e le previsioni del direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità.

Gianni Rezza ha svelato i tempi di guarigione dall’epidemia di coronavirus che ha invaso nelle ultime settimane l’Italia: “Mesi. Abbiamo un numero non piccolo di casi. Siamo arrivati alla seconda o terza generazione di contagi”, la spiegazione del direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. Poi ha aggiunto: “Il focolaio principale è circoscritto. I nuovi casi sono quasi tutti riconducibili all’epicentro dell’epidemia nel Lodigiano e ai due focolai più piccoli in Veneto. Ci aspettiamo ancora un aumento dei casi, fino a quando le misure adottate non daranno gli effetti sperati”.

LEGGI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, bufera su Clizia Incorvaia – VIDEO



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus, ecco quando finirà l’epidemia in Italia

Inoltre, Guido Silvestri, direttore del dipartimento di Patologia alla Emory University ad Atlanta: “Il coronavirus ormai è chiaro, è fuori dalla gabbia. Lo troviamo un po’ ovunque. Infetterà ancora tanta gente. Per fortuna non fa troppo male, soprattutto sotto ai 60 anni. I giovani restano in buone condizioni e i bambini sembrano resistenti. Il rischio più grande è per anziani e malati in dialisi, con scompenso cardiaco o insufficienza respiratoria. Dobbiamo prepararci bene per prevenire i contagi soprattutto fra loro”.