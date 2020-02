Conosciamo meglio la storia del marito di Cesara Buonamici, volto noto del Tg5, Joshua Kalman: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Joshua Kalmar è il compagno della giornalista, voto noto del Tg5 da tantissimi anni, Cesara Buonamici. Da più di vent’anni la coppia è legata sentimentalmente e del medico israeliano si sa ben poco. Si conosce, inoltre, soltanto che è figlio di genitori ebrei ungheresi, entrambi sopravvissuti agli orrori dell’Olocausto. Insieme alla sua compagna è stato protagonista della traduzione del libro per bambini di Tamar Meir, Il gelataio Tirelli, Giusto tra le Nazioni”, illustrato da Yael Albert e pubblicato da Gallucci. Il libro parla di unaa gelateria ungherese trasformata dal proprietario in un rifugio per gli ebrei perseguitati da Hitler. E così l’uomo, che ha vissuto la stessa storia, si è immedesimato nella stessa quanto la sua famiglia è stata decimata dai nazisti in Ungheria.

LEGGI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, bufera su Clizia Incorvaia – VIDEO



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Joshua Kalman chi è: vita privata

Le informazioni a riguardo della sua storia d’amore con Cesara Buonamici sono poche precise. I due non sembrerebbero sposati, come più volte ha svelato la stessa conduttrice del Tg5. I due convivono da più di vent’anni senza pensare al passo del matrimonio, come hanno scritto in molti in vari articoli. La loro relazione prosegue a gonfie vele.