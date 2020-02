Conosciamo meglio la storia del volto noto del Tg5 Cesara Buonamici: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della conduttrice

Cesara Buonamici nasce a Fiesole il 2 gennaio 1957. Figlia del nobile fiorentino Cesare Buonamici ed è stata cresciuta dalla tata. Frequenta l’Università, facoltà di Farmacia, poi lavora presso Tele Libera Firenze verso la fine degli anni Settanta. Diventa a poco a poco molto popolare iniziando anche a scrivere articoli per il quotidiano fiorentino La Città, che appartiene a Mauro Ballini, proprietario anche di Tele Libera Firenze. Nel 1982 Tele Libera Firenze viene assorbita da Retequattro e così la Buonamici si sposta in Fininvest. Cura diversi programmi come Buongiorno Italia, Dentro la notizia, Parlamento in e Canale 5 News: nel 1987 diventa giornalista professionista.

Fa il suo debutto, insieme ad Emilio Fede, al notiziario di Italia 1 Studio Aperto. Successivamente è stata tra i fondatori del TG5, che conduce ancora fin dalla sua nascita nel gennaio 1992. Il 13 giugno 2001 è diventata anche conduttrice televisiva presentando su Canale 5 la puntata zero del reality show Love Stories. Da tantissimi anni volto noto del TG5 delle 20, è divenuta vicedirettrice nell’estate del 2018.

Cesara Buonamici chi è: vita privata

Cesara Buonamici non sembrerebbe sposata con il medico israeliano Joshua Kalman, ma i due continuano a convivere da più di vent’anni. La coppia non ha figli. Come ha svelato a Verissimo la stessa conduttrice del Tg5: “Ci vuole una buona dose di dolcezza, cercando di sdrammatizzare quegli attriti che sempre ci sono nelle famiglie e nelle coppie”.