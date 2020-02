Arrestato Vittorio Cecchi Gori, deve scontare 8 anni

L’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori: l’imprenditore dovrà scontare 8 anni di carcere a Rebibbia per bancarotta fraudolenta.

Secondo quanto si apprende dalla fonti locali, Vittorio Cecchi Gori in questo momento si troverebbe nel carcere di Rebibbia. L’ex patron della Fiorentina era sotto processo per reati finanziari e per bancarotta fraudolenta e ieri pomeriggio la Procura Generale della Corte d’Appello di Roma ha emesso un’ordinanza di incarcerazione. A notificarla è stato il nucleo investigativo dei Carabinieri. A quanto pare l’imprenditore deve scontare una pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni.

