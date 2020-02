Arrestato Vittorio Cecchi Gori, deve scontare 8 anni

L’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori: l’imprenditore dovrà scontare 8 anni di carcere a Rebibbia per bancarotta fraudolenta.

Secondo quanto si apprende dalla fonti locali, Vittorio Cecchi Gori in questo momento si troverebbe nel carcere di Rebibbia. L’ex patron della Fiorentina era sotto processo per reati finanziari e per bancarotta fraudolenta e ieri pomeriggio la Procura Generale della Corte d’Appello di Roma ha emesso un’ordinanza di incarcerazione. A notificarla è stato il nucleo investigativo dei Carabinieri. A quanto pare l’imprenditore deve scontare una pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni.

Vittorio Cecchi Gori unico colpevole per il crack della Safin

I guai giudiziari per Vittorio Cecchi Gori sono cominciati in seguito al fallimento di diverse sue proprietà. Prima c’è stato il fallimento della Fiorentina nel 2002 e successivamente quello della società di produzione cinematografica Safin. Lo scorso anno l’imprenditore era stato condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi di carcere per il fallimento della società calcistica (a cui si somma il risarcimento di 19 milioni). Tre giorni fa, invece, è giunta la condanna definitiva della Cassazione per il crack Safin, per il quale deve scontare 8 anni, 5 mesi e 26 giorni.

Insomma la notifica d’arresto per il produttore cinematografico non è stato un fulmine a ciel sereno. Adesso bisognerà capire se sconterà davvero in carcere gli anni di condanna. Vittorio Cecchi Gori, infatti, ha 77 anni e alle spalle delle problematiche di salute. A Natale 2018 è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un‘ischemia con complicazioni cardiache. Proprio le precarie condizioni di salute potrebbero far propendere per commutare la pena in arresti domiciliari. Al momento però si tratta semplicemente di un’ipotesi senza alcun elemento di conferma.