Amici 19, Loredana Bertè durissima con i cantanti in gara: “Stonati e piatti”

Ad eccezione di Nvy, tutti i cantanti in gara ad ‘Amici’ sono stati “bastonati” da Loredana Bertè che non si fa problemi a sottolineare i loro errori.

Amici 19 è iniziato ieri sera con un format molto diverso dal consueto. Maria De Filippi ha pensato che inserire una selezione più snella, in cui tutti i concorrenti sono l’uno contro l’altro, potesse essere un modo per attirare l’attenzione del pubblico. In parte l’idea funziona, visto che quest’anno il talent procede più come gli altri, permettendo inoltre che ci sia una perfetta alternanza tra balletti e canzoni.

Leggi anche ->Maria De Filippi ospita le Sardine ad Amici: polemica in Rete

A fare notizia ieri, però, non è stato tanto il nuovo format o la presenza sul palco delle Sardine. Gli utenti social si sono soffermati soprattutto sui giudizi duri che Loredana Bertè, giudice insieme a Gabry Ponte e Vanessa Incontrada, ha dispensato nel corso della serata. L’artista, infatti, ha avuto parole d’elogio solo per Nvy (passata alla serata successiva già al primo turno), mentre con gli altri è stata decisamente dura.

Leggi anche ->Loredana Bertè, chi è la mamma Maria Salvina Dato: storia e vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Loredana Bertè boccia i cantanti di Amici 19

La prima critica della serata di Loredana è costruttiva e arriva per Gaia Gozzi (ex concorrente di X-Factor) alla quale dice: “Togliti la maschera. Tu ti preoccupi di essere cool, invece di essere vera. Però sei molto brava”. Più ficcanti le critiche per gli altri cantanti in gara. A Francesco Bertoli dice che canta senz’anima: “Per ora non mi è arrivata un’emozione particolare, per me sei scolastico e piatto”. Stessa critica che riserva anche a Giulia, la quale seppur tecnicamente perfetta, non riesce ad interpretare. Il giudizio più pesante, però, arriva per Martina (prima eliminata): “Hai stonato! Invece che lamentarti in sala prove come fai sempre, impegnati. A rappare non ci hai neanche provato”.