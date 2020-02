Adriano Celentano, chi è la figlia Rosalinda: età, lavoro, vita privata

Rosalinda Celentano è la terzogenita del celeberrimo Adriano e di Claudia Mori. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Figlia d’arte, attrice e cantante con una lunga e brillante carriera nel teatro e nel cinema, Rosalinda Celentano è la terzogenita del celeberrimo Adriano e di Claudia Mori. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Rosalinda Celentano

Rosalinda Celentano è nata a Roma il 15 luglio 1968 ed è la sorella minore di Rosita e Giacomo. Nel 1990 si è cimentata come cantante, col solo nome Rosalinda, partecipando con la canzone L’età dell’oro al Festival di Sanremo, dove ha raggiunto la finale nella sezione Giovani. Nel 1991 ha vinto quella che è stata l’ultima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar con la canzone Quanti treni, tratta dal suo unico album Rosalinda.

Dopo aver condotto nel 1994 per il network Supersix il programma VideoOne con DJ Roberto Onofri per 150 puntate, Rosalinda Celentano si è dedicata soprattutto alla recitazione, diretta al cinema da registi come Pino Quartullo, Giuseppe Bertolucci, Wilma Labate e Renato De Maria. Nel 2002 ha vinto il Globo d’oro come miglior attice esordiente per il film Paz! di Renato De Maria. Nel 2004 Mel Gibson le ha affidato il ruolo di Satana nel film La passione di Cristo: un’interpretazione perla quale è stata premiata al Global Festival Film di Ischia e ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’argento 2005 come miglior attrice non protagonista. Dopo di che Rosalinda Celentano ha alternato cinema, fiction televisiva e teatro. Nel 2008 è stata chiamata nel cast di Cash, viaggio di una banconota, docu-fiction ideata da Giorgio John Squarcia e Francesca Fogar. E nel 2010 è stata in tournée con l’opera teatrale Le quattro sorelle accanto a Lisa Gastoni.

Oltre a ciò, Rosalinda Celentano è appassionata di pittura e scultura e ha realizzato diverse apprezzate opere d’arte. Per quanto riguarda la vita privata, è dichiaratamente omosessuale e dal 2010 al 2014 ha avuto una relazione con l’attrice Simona Borioni. E’ molto amica di Monica Bellucci e nel corso di un’intervista rilasciata ormai qualche anno fa a Diva & Donna ha raccontato di aver subìto un intervento importante all’utero nel 2008. Per il resto sappiamo che vive in centro a Milano (precisamente nel quartiere Brera) e che, come lei stessa ha confessato nel corso di una puntata di Storie Italiane, ha superato la depressione grazie anche al supporto e all’amicizia dell’attrice Euridice Axen.

