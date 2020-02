Valeria Bigella, il trauma dell’aborto: “Aspettavo un figlio da Alessio”

Valeria Bigella ha rivelato a Lorella Boccia che in passato aspettava un figlio da Alessio Bruno, ma che purtroppo ha accusato un aborto spontaneo.

A distanza di qualche anno dalla sua ultima apparizione televisiva, Valeria Bigella torna sul piccolo schermo come ospite di Lorella Boccia nel programma di Real Time ‘Rivelo‘. Come prevede il format, l’ospite partecipa al programma per parlare di un aspetto della sua vita che fino ad ora era rimasto segreto. L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ e ‘Uomini e Donne‘ ha infatti confidato in favore di telecamere il momento più drammatico della sua vita.

Qualche anno fa, prima di andare al programma Mediaset, Valeria era rimasta incinta di Alessio Bruno, suo fidanzato storico. Qualcosa, però, non è andato come dovuto e la ragazza ha perso il bambino: “Dopo un anno che io e Alessio stavamo insieme ho avuto un aborto spontaneo. Non l’ho mai detto a mia madre. Col senno di poi penso che fosse destino, che forse non eravamo pronti ad essere dei genitori giovani”. Anche se la stessa Valeria ammette: “Oggi ci penso spesso, penso a come sarebbe stata oggi la mia vita con un bambino”.

Valeria Bigella: “Alessio, la mia storia più importante”

Come sapranno gli appassionati di gossip la storia tra Valeria e Alessio è finita proprio dopo la partecipazione a ‘Temptation Island‘. Lui, infatti, si era invaghito di una delle tentatrici ed il suo comportamento ha segnato la fine del lungo rapporto. Di recente i due si sono risentiti. L’imprenditore, infatti, è stato arrestato per spaccio di droga e Valeria lo ha contattato per capire come sta. A rivelarlo è l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ che successivamente su quella relazione dice: “Quella con Alessio è stata la storia più importante della mia vita, credevo davvero tanto in quell’amore. Oggi non sono più innamorata”.