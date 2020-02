Chi è Talisa Ravagnani: età, vita privata, carriera della ballerina di Amici 2019 giunta all’edizione serale del programma. Scopriamo qualcosa di più.

Talisa Ravagnani, classe 2001, nasce a Milano. Ma la sua infanzia e adolescenza è in giro per il mondo a causa dei numerosi spostamenti dei suoi genitori per lavoro. Fino ai tredici anni Talisa vive a Dubai, poi si trasferisce a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America. Ed è proprio qui che si appassiona al mondo della danza affinando le sue doti. Inoltre, è molto legata a suo padre, ma i due non vivono insieme ormai da quattro anni. Inoltre, ha preso parte a un videoclip di Look at her now di Selena Gomez. Poi ha lavorato anche come modella. Il suo sogno si è avverato dopo il viaggio in Italia: da una semplice vacanza all’entrata nella scuola di Amici 2019 per cercare di esaudire il suo sogno nel cassetto: “C’era un’audizione per la scuola di danza e sono andata a fare un provino. Per esperienza, non pensavo di essere presa. Invece mi hanno presa, dovevo presentarmi dopo una settimana a lezione”:

Chi è Talisa Ravagnani: vita privata

Attualmente è single ed è molto riservata per quanto riguarda la sua sfera personale. Sul suo profilo Instagram è molto seguita visto che può vantare circa 22mila followers. Ha un tatuaggio sull’avambraccio destro: “Made in Italy”.