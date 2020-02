Stefano Dominella, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata di Stefano Dominella: chi è l’insegnante di moda e design, noto per la partecipazione a Vieni da Me.

Presidente della Maison Gattinoni Couture, Stefano Dominella è noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Vieni da Me. Collaboratore di Caterina Balivo, insegna moda e di design da diverso tempo.

Consigliere della Camera Nazionale della Moda Italiana con delega alla formazione, e Membro del Comitato Scientifico e Organizzativo del Progetto “Archivi della Moda del ‘900”, vasta è la sua esperienza nel mondo della moda.

Chi è Stefano Dominella: cosa sapere su di lui

Stefano Dominella si è diplomato alla scuola di design “Istituto Marangoni” di Milano. Giovanissimo, entra quindi a far parte del team dell’ufficio stile di Mila Schön. Negli anni Ottanta, fonda poi con Raniero Gattinoni la “Raniero Gattinoni Pret-a-Porter” e intraprende il progetto di restyling della griffe Gattinoni. Sono tantissimi gli incarichi che riceve nel mondo della moda, diventando uno dei nomi più conosciuti tra i dirigenti della moda italiana e non solo.

Ha lavorato come coordinatore di Valentino e come Presidente del consorzio Moda Roma. Stefano Dominella inoltre è stato anche presidente di Alta Roma SpA, un’agenzia per la moda nata nel 1998. L’agenzia promuove in particolare Roma come palcoscenico privilegiato per l’Alta Moda italiana. Appassionato di botanica, è diventato molto noto e apprezzato per aver dato vita a numerosi progetti sociali. Tra questi, uno dedicato alle detenute del carcere di Rebibbia.