Stasera in tv – Mister Felicità: cast, trailer e trama del film, oggi 28 febbraio

Stasera in televisione verrà trasmesso il film Mister Felicità che vede Alessandro Siani sia nel ruolo di protagonista che dietro alla macchina da presa: tutte le anticipazioni

Mister Felicità, film del 2017, stato diretto dall’attore Alessandro Siani che è anche attore protagonista di questa comedy dai risvolti inaspettati.

La pellicola inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Vediamo insieme trama, cast e trailer del film.

Mister Felicità, trama film

Martino è un uomo poco ambizioso, molto pigro ed economicamente non indipendente. Nonostante il problema, alla sua età, appaia come urgente da risolvere, Martino non sembra proprio intenzionato a voler cercare lavoro.

A distruggere la sua apparente vita tranquillità ci pensa il destino quando sua sorella Caterina, che lo mantiene, viene coinvolta in un incidente d’auto. Così lo sfaticato Martino è costretto a rimboccarsi le maniche e trova lavoro come uomo delle pulizie presso lo studio del mental coach Guglielmo Gioia. Quando il professionista si assenta, Martino si finge suo assistente con i pazienti usando lo pseudonimo di Mister Felicità. Lo stratagemma riesce e l’inserviente entra in contatto con Arianna, una famosa pattinatrice che non riesce a riprendere confidenza con il suo sport dopo aver subito una brutta lesione. Nonostante sia ormai fisicamente guarita, lo spirito della campionessa di pattinaggio appare turbato. Martino e Arianna si avvicineranno sempre di più e questo non piacerà alla madre di lei, l’inflessibile e ambiziosa Augusta.

Cast completo:

Alessandro Siani (Martino)

Diego Abatantuono (Guglielmo Gioia)

Carla Signoris (Augusta)

Elena Cucci (Arianna Crof)

Cristiana Dell’Anna (Caterina)

Yari Gugliucci (Procolo)

David Zed (allenatore nazionale)

Ernesto Mahieux (presidente squadra)

Pippo Lorusso (violinista)

Francesco Cicchella (Pappagallo Autostima)

Mister felicità, film trailer:

