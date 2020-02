Stasera in tv – La Corrida: anticipazioni di oggi 28 febbraio

Lo storico format La Corrida torna stasera in televisione, 28 febbraio, con i suoi dilettanti allo sbaraglio: cosa succederà?

Lo scorso episodio, la prima puntata della nuova edizione di La Corrida ha registrato il 19.7% di share, raccogliendo davanti al piccolo schermo 4.187.000.

La trasmissione riparte oggi con la seconda puntata in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Carlo Conti: “La Corrida è perfetta cosi!”

Assieme al conduttore Carlo Conti, come da lui stesso annunciato, “ci saranno ancora Ludovica Caramis e il maestro Pinuccio Pirazzoli.”

Musica, ballo, talento, emozione, risate e…tanti fischi!

I dilettanti allo sbaraglio anche stasera potrebbero portare qualsiasi cosa e, dopotutto, il bello della trasmissione consiste proprio in questo: il suo effetto sorpresa.

La Corrida vs Amici di Maria De Filippi

Questa settimana, come nelle successive, La Corrida andrà a scontrarsi frontalmente con Amici di Maria De Filippi su Mediaset e questo potrebbe modificare non poco gli equilibri in fatto di share. La moglie di Maurizio Costanzo, infatti, raccoglie un pubblico composto maggiormente da ragazzi, ma che riesce ad abbracciare anche altre fasce di pubblico.

La regina di Mediaset toglierà il terreno sotto ai piedi alla trasmissione di Carlo Conti? Cercare una risposta è ancora prematuro ma, ciò che è certo, è che i due colossi si daranno a vicenda filo da torcere.

La Corrida 2020, le novità

Dopo più di cinquant’anni dalla nascita di La Corrida, ideata da Corrado e dal suo fratello Riccardo Mantoni, l’edizione 2020 presenta un grande cambiamento: l’istituzione della giuria degli esperti, formata da ex concorrenti.

Nella scorsa puntata a vincere è stata la psicologa Valentina Alagna, di Marsala, che ha cantato nella lingua dei segni il brano dei Modà intitolato Come un pittore.

L’esibizione, oltre che stupire per la una obiettiva bellezza estetica, ha sensibilizzato il pubblico sulla battaglia che le persone sorde stanno portando avanti per creare tante nuove iniziative che possano abbattere definitivamente la barriera del suono.

Ex aequo si solo classificati in prima posizione i Gemelli Milano, quattro fratelli sorrentini che si sono esibiti in una coreografia sulle note del brano Tu vuò fa’ l’Americano.

