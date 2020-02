Amici di Maria De Filippi 2020, serale che preannuncia nomi importanti e tante emozioni: tutte le anticipazioni su cosa accadrà e suoi concorrenti in gara

Quando ricomincia Amici di Maria De Filippi il serale?

Questa sera in tv e sarà una puntata ricca di talento, ospiti internazionali e tante emozioni.

La trasmissione inizierà alle ore 21.20 su Canale 5.

Scopriamo insieme cosa accadrà.

Amici di Maria De Filippi 2020: anticipazioni sul Serale

Ideatrice oltre che presentatrice del programma, la conduttrice ci porterà una puntata piena di colpi di scena e sopra ogni cosa, ricca di talentuosi artisti emergenti.

Il format del talent show di Mediaset subirà delle nuove modifiche, pur mantenendo perfettamente intatto il suo spirito.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni e novità:

Le puntate dedicate al Serale di Amici saranno nove.

Di queste sei dedicate alla classica competizione fra i talenti della scuola e tre agli ex alunni di Amici e altri artisti (fra i nomi trapelati dal web pare che ci saranno Michele Bravi, Enrico Nigiotti e i ballerini Vincenzo e Sebastian).

La novità che lascerà più spiazzati i fan del talent è il cambiamento della competizione tipica del Serale dalla modalità a squadre al Tutti contro Tutti.

Il direttore artistico dell’edizione sarà Giuliano Peparini e quando sarà terminata la stagione di C’è posta per te, la messa in onda di Amici di Maria De Filippi verrà spostata al sabato sera.

Due le eliminazioni previste per questa sera.



Gli ospiti di oggi:

J-Ax

Elisa

Emma Marrone

Ghali

Alessandra Amoroso

Ermal Meta

Tommaso Paradiso

Mattia Santori , Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli

del Movimento delle Sardine

, e del Luciana Littizzetto

(l’attrice risponderà a La Telefonata, ossia potrà intervenire in collegamento in diretta per commentare come e quando vuole la trasmissione)

La giuria:

Gabry Ponte

Loredana Bertè

Vanessa Incontrada

Al Var Beppe Vessicchio e Luciano Cannito che metteranno due paia d’occhi in più al servizio dei giudici e dei professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli.



I talenti in gara:

Nyv

Giulia

Gaia

Jacopo

Valentin

Nicolai

Javier

Talisa

Francesca

Martina

