Romano Prodi, grave lutto: morto tragicamente il nipote Matteo

Grave lutto per l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi: morto tragicamente il nipote Matteo a soli 18 anni, il giovane investito in bici.

Un grave lutto ha colpito l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi e la sua famiglia. Il pronipote Matteo Prodi, figlio di Giovanni e Mariangela, nipote di Vittorio, è morto oggi.

Il giovane era rimasto ferito ieri pomeriggio in un incidente sui colli di Bologna. Si trovava in sella alla sua bicicletta, quando è stato investito all’angolo fra via di Barbiano e via degli Scalini.

Chi era Matteo Prodi, il pronipote dell’ex premier morto tragicamente

Matteo Prodi viene ricordato come un ragazzo brillante: stava preparando all’esame di maturità scientifica al Liceo Fermi e aveva già superato il test per entrare a Ingegneria. Suo nonno è il fisico ed ex europarlamentare Vittorio Prodi, fratello del più noto Romano, due volte presidente del Consiglio, del collega fisico Franco, dello storico Paolo, del matematico Giovanni e dell’oncologo e scrittore Giorgio.

Vittorio Prodi ha quattro figli: Marco, Luca, Matteo e Giovanni. Il penultimo è un sacerdote, mentre l’ultimo dei figli è il padre del ragazzo rimasto ucciso in sella alla sua bicicletta. Ancora tutta da chiarire la dinamica del grave incidente. Dalla prima ricostruzione, la macchina stava salendo dalla città verso la zona collinare. Non sono note però le ragioni che hanno portato all’impatto.