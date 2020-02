Ragazzo ucciso | corpo smembrato e gettato in strada | aveva 17 anni

Ritrovati i resti di un ragazzo ucciso, che era stato rapito e torturato per poi venire ammazzato brutalmente. Il delitto compiuto per vendetta.

C’è una condanna per omicidio a seguito della morte di un ragazzo ucciso in circostanze tremende. La vittima si chiamava Keane Mulready-Woods ed aveva soltanto 17 anni.

Il suo corpo è stato smembrato e trovato in una località nei pressi di Drogheda, in Irlanda. A finire in manette un uomo, per il quale è già cominciato il processo con l’accusa di omicidio premeditato, soppressione di cadavere ed altri reati. Il sospettato è anche stato sottoposto ad interrogatorio. E da quanto risulta, la morte di Keane Mulready-Woods rientrerebbe nel novero di un regolamento di conti nell’ambito della malavita locale. Un boss della mafia irlandese avrebbe commissionato l’assassinio del 17enne a seguito dell’uccisione di un suo amico, freddato a colpi di arma da fuoco all’esterno di casa a novembre 2019.

Ragazzo ucciso, è un delitto di malavita

In precedenza era finito in carcere per il caso del ragazzo ucciso anche un altro uomo, rilasciato poi senza alcuna ipotesi di reato a suo carico dopo qualche giorno. Per quanto riguarda Keane Mulready-Woods, il giovane venne rapito alcuni mesi fa mentre si trovava in strada a Drogheda, per essere condotto in una località di campagna. Qui è stato poi torturato ed assassinato, con il corpo orribilmente mutilato dai suoi assassini. La testa e gli arti sono stati trovati in due borsa sportiva abbandonata in strada a diversi chilometri di distanza, in località separate. Del busto invece non se ne hanno tracce. Gli scontri e le faide tra bande rivali in Irlanda hanno portato alla morte di almeno 26 persone dal 2015 ad oggi.

