Paura a Parigi, auto in fiamme nei pressi della stazione – VIDEO

Auto in fiamme nei pressi della stazione, proteste contro il concerto della star congolese: paura a Parigi, il video dell’incendio.

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 febbraio, vicino alla Gare de Lyon a Parigi, rue de Bercy. La prefettura sostiente che si tratta di “abusi” commessi a margine del concerto di una star congolese, Fally Ipupa.

Il concerto dell’artista si svolgerà venerdì sera a Bercy. La prefettura della polizia ha affermato che “l’evacuazione della stazione è in corso” e invita gli utenti a evitare l’area.

Le ragioni dell’incendio di Parigi: paura e caos nella Capitale

Per motivi di sicurezza, alcuni mezzi della metropolitana non si sono fermati poco prima delle 18:00 alla stazione. Sulla linea 14, il traffico è interrotto tra Madeleine e Bibliothèque François Mitterrand almeno fino alle 18:45 circa. Diversi altri disagi vengono segnalati.

Secondo quanto riporta Le Figaro, il cantante congolese Fally Ipupa, adulato nella Repubblica Democratica del Congo, è il bersaglio di oppositori del regime del presidente Félix Tshisekedi. Non si era esibito su un palcoscenico francese per più di 10 anni a causa della minaccia rappresentata da questi avversari. Nel 2017, ha dovuto rinunciare a un concerto a La Cigale. Una forte presenza della polizia era prevista anche per stasera.