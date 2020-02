Pago: “Matrimonio? E’ presto”. Serena Enardu non la prende bene -VIDEO

Intervistato da ‘Chi’, Pago ha detto che è ancora presto per parlare di matrimonio. Serena Enardu non l’ha presa troppo bene, ma non si dà per vinta.

L’avventura di Pago al Grande Fratello Vip si è conclusa. Adesso il cantante può tornare alla normalità e godersi la serenità riconquistata con Serena Enardu. Una serenità che va difesa e costruita per essere duratura, come spiegato dallo stesso artista. Intervistato dal settimanale ‘Chi‘, infatti, Pago ha dichiarato: “Con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire”.

Al momento i due stanno ricostruendo il loro rapporto, cercando di capire come possono evitare di commettere gli errori che li hanno portati alla prima separazione. Si tratta di un processo delicato e che richiede tempo: “Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF. La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa”. Il matrimonio, dunque, è un passo che può e deve attendere: “Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”.

Serena Enardu non prende bene l’intervista di Pago



Dopo la pubblicazione dell’intervista, alcuni fan hanno chiesto a Serena come avesse preso le parole del fidanzato. Lei ha risposto ad una utente che le scriveva: “Sei una persona sincera: ti ha infastidito che Pago ha detto che di matrimonio per ora nulla?”, con un video Instagram in cui era presente anche il fidanzato. Serena dice: “No, non me n’è fregato proprio niente. Vero amore? Non mi ha infastidito” e questo ha aggiunto: “No, neanche un po'”. Poi alla domanda: “Cosa ne pensi dell’intervista di Pago”, l’ex protagonista di uomini e donne ha sussurrato in maniera ironica: “Me la paga”.