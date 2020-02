Nvy, chi è la cantante di Amici: età, carriera, foto e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Nyv: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della concorrente di Amici 2019-2020

Mirella Nyvinne Pinternagel, in arte Nyv, nasce a Lussemburgo il 6 marzo 1997. Ha origini marocchine e tedesche, poi con la sua famiglia arriva in Italia, a Domodossola. Poi giunge a Milano dove Mirella fin da piccola si avvicina al mondo della musica. All’età di 12 anni scrive canzoni studiando da autodidatta il pianoforte, la chitarra, il basso, la batteria, il mandolino e l’ukulele. Inoltre, impara l’utilizzo della loop station. Successivamente frequenta il corso di Operatore Servizi Vendite presso l’Enaip Piemonte, poi abbandona questa strada per dedicarsi alla sua passione. Nel 2018 arriva al terzo posto di Sanremo giovani dietro a Mahmood e la band La Rua. Dopo pochi anni apre il concerto di Giuseppe Anastasi al Legend’s club di Milano. Red Ronny l’ha scoperto in passato come lui stesso ha svelato: “Ho incontrato Mire Nyvinne Pinternagel a Sanremo, quando è entrata nella roulotte FIAT Music per accompagnare con la chitarra il suo amico Nicola Di Trapani. Con Fausto Mesolella ci siamo guardati stupiti per come suonava. Le abbiamo chiesto se aveva pezzi suoi e lei ha detto di sì”. Su Youtube è possibile assistere alle sue esibizioni:

Chi è Nvy: vita privata

Della sua sfera personale si conosce ben poco, non si sa se abbia o meno un fidanzato. Ha un account Instagram che vanta circa 55mila follower e dove condivide i suoi pensieri quotidiani. Attualmente vive a Cormano, in provincia di Milano.