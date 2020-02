Nicolai Gorodiskii, chi è: età, carriera e vita privata del ballerino di Amici

Conosciamo meglio la storia di Nicolai Gorodiskii: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del ballerino di Amici

Nicolai Gorodisky nasce nel 1995 a Leopoli, una località vicino Chernobyl. I suoi genitori si trasferiscono in Argentina, a Buenos Aires, ma vivono in una comunità di Floresta. Un’infanzia difficile per lui vivendo una sola stanza e condividendo un solo bagno. Nonostante le difficoltà all’età di 11 anni si avvicina al mondo della danza frequentando l’istituto d’arte superiore del Colón Theatre e The Ballet Academy. All’età di 13 anni vince due medaglie d’oro al concorso Danza America. Successivamente nel 2010 si aggiudica una prestigiosa borsa di studio che gli permette di studiare presso la Vienna State Opera School dove nel 2013 consegue la Laurea. Il suo sogno resta quello di diventare un ballerino professionista.

Dopo la laurea inizia a collaborare proprio con la Vienna State Opera School frequentando un ambiento di altissimo livello. Ha vinto diversi trofei internazionali, come il Grand Prix del Concorso internazionale nel Levante (2013) e la medaglia d’oro al Concorso internazionale di Praga (2012). Nel 2017 ha iniziato a collaborare con la Royal Theatre della Nuova Zelanda; infine, ha ballato sul palcoscenico del San Francisco Ballet.

Nicolai Gorodiskii chi è: vita privata

Della sua vita sentimentale non si sa nulla: non si conosce se sia o meno fidanzato. Sul suo profilo Instagram vanta circa 12mila followers.