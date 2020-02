Masterchef 9, conclusa la semifinale: chi sono i quattro finalisti

La nona edizione di Masterchef si accinge all’atto finale: ieri nella semifinale, quattro concorrenti si sono guadagnati la possibilità di vincere il titolo.

L’undicesima puntata di Masterchef coincideva con il penultimo appuntamento di questa edizione. Per l’occasione ai concorrenti è stata fatta una gradita sorpresa, la presenza di familiari e amici per la Mistery Box. A supportare Maria Teresa e Marisa sono giunte le madri, il fratello per Nicolò, il compagno per Antonio e la moglie per Davide. Proprio gli ospiti sono stati coloro che hanno presentato il piatto da cucinare. I giudici, inoltre, hanno assaggiato tutti i piatti preparati.

A vincere questa prima prova è stato Nicolò, al quale è stato concesso il vantaggio di conoscere prima i due piatti dell’Invention Test. Il concorrente ha scelto quello di Chef Barbieri, assegnandolo anche a Maria Teresa e Antonio. Gli altri due concorrenti si sono invece confrontati con il piatto di Cannavacciuolo. A vincere la seconda prova è stata Marisa, ma tutti gli aspiranti chef hanno ricevuto i complimenti dei giudici.

Masterchef 9: chi sono i quattro finalisti

Si è andati quindi a Parigi per la prova in esterna. Marisa, forte della vittoria all’Invention Test, ha guidato tutti per il servizio nel ristorante stellato di Yannick Allenò. A giudicare la preparazione dei piatti è stato proprio lo chef stellato che ha giudicato Davide il migliore di tutti. Grazie al giudizio dell’ospite francese, il concorrente è stato il primo ad aggiudicarsi la finale.

Gli altri quattro se la sono giocata al Pressure Test. Prima dell’inizio della prova c’è stata qualche polemica, con i restanti concorrenti che hanno detto che Davide non meritava il posto in finale a causa della sua arroganza. Il finalista ha risposto come ha potuto alle accuse, ma poi le discussioni sono finite per lasciare spazio alla prova. A passare sono stati Antonio, Maria Teresa e Marisa, Nicolò dunque si è dovuto arrendere ad un passo dalla finale.