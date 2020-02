Madre abbandona figlio | lo lascia in carrozzina e tenta la fuga

Una madre abbandona figlio in carrozzina per le strade di Roma. Subito dopo sale su di un treno e prova a lasciare l’Italia. L’hanno presa così.

Una madre abbandona figlio per poi cercare di fuggire all’estero. La spiacevole vicenda ha avuto luogo a Roma, con la donna che ha lasciato il proprio bambino in strada, lasciandolo in carrozzina. Poco dopo è salita su di un treno diretto a Monaco di Baviera e partito dalla stazione Termini. Ma gli agenti della Polizia Ferroviaria sono stati in grado di rintracciarla e di trarla in arresto. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di giovedì 28 febbraio 2020. Decisive le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza del circuito chiuso di sicurezza installate in strada. I filmati registrati non lasciano alcun dubbio. Viene ripreso proprio l’esatto momento in cui la madre abbandona il figlio. Non sono ancora noti i motivi di questo sconsiderato gesto. Né si conoscono le generalità della donna, che dovrà rispondere nelle prossime ore alle domande degli inquirenti.